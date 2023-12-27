«Манчестер Сити» озвучил состав на матч против «Эвертона»

В среду вечером в Английской премьер-лиге пройдёт матч между «Эвертоном» и «Манчестер Сити». Наставник «горожан» Хосеп Гвардиола принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Эдерсон, Уокер, Стоунс, Аканджи, Аке, Родри, Нунес, Бернарду Силва, Фоден, Грилиш, Альварес.

Отметим, что нападающий Эрлинг Холанн находится в лазарете с травмой.

Стартовый свисток в матче между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» прозвучит в 23:15 по московскому времени. Следить за развитием событий во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.

На текущий момент «Манчестер Сити» располагается на пятой позиции в турнирной таблице Премьер-лиги.