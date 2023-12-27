Сегодняшний стартовый состав «Челси» – самый молодой в истории клуба в рамках АПЛ

«Челси» сыграет против «Кристал Пэлас» своим самым молодым составом за всю историю выступления в Премьер-лиге.

Средний возраст игроков сегодняшней основы «синих» – 23 года и 21 день. Как отмечает Opta, это самый молодой стартовый состав «Челси» в матчах АПЛ за всю историю. Кроме того, это самая молодая команда в чемпионате с мая 2017 года: тогда средний возраст игроков «Манчестер Юнайтед», с первых минут вышедших на поле в поединке всё с тем же «Кристал Пэлас», составил 22 года и 284.

Наблюдать за событиями матча «Челси» – «Кристал Пэлас» можно на сайте LiveResult, где пройдёт текстовая онлайн-трансляция.