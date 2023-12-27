Бернарду Силва: «Меня вдохновляла «Барселона» Гвардиолы»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что симпатизировал «Барселоне», когда её возглавлял Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист находился у руля «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год. В 2016 году наставник получил должность в «Манчестер Сити», куда в 2017 году перебрался Силва.

«Когда я был мал, меня очень вдохновляла «Барселона» Пепа Гвардиолы. В те времена я загорелся мечтой играть в такой футбол», – рассказал в интервью A Bola 29-летний португалец.

Напомним, что в последние годы слухи активно связывали Бернарду Силву с переходом в «Барселону», однако футболист остался в «Манчестер Сити», продлив с клубом контракт.