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Бернарду Силва: «Меня вдохновляла «Барселона» Гвардиолы»

27 Декабря 2023 • 21:56 Комментировать
Эвертон
0:0
Манчестер Сити
1 6.00 X 4.15 2 1.60
1-й тайм

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва признался, что симпатизировал «Барселоне», когда её возглавлял Хосеп Гвардиола.

Испанский специалист находился у руля «сине-гранатовых» с 2008 по 2012 год. В 2016 году наставник получил должность в «Манчестер Сити», куда в 2017 году перебрался Силва.

«Когда я был мал, меня очень вдохновляла «Барселона» Пепа Гвардиолы. В те времена я загорелся мечтой играть в такой футбол», – рассказал в интервью A Bola 29-летний португалец.

Напомним, что в последние годы слухи активно связывали Бернарду Силву с переходом в «Барселону», однако футболист остался в «Манчестер Сити», продлив с клубом контракт.

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