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​Нкунку дебютирует в основе: Состав «Челси» на дерби с «Кристал Пэлас»

27 Декабря 2023 • 21:40 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.90 2 4.70
Через 0 ч. 39 мин.

В среду вечером в рамках 19-го тура Премьер-лиги пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас». Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Гюсто, Бадьяшиль, Дисаси, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Матсен, Мудрик, Нкунку, Джексон.

Отметим, что Кристофер Нкунку впервые попал в основной состав «Челси» на матч Премьер-лиги. Несколько дней назад француз дебютировал за «пенсионеров» в чемпионате, выйдя на замену. Нкунку даже успел забить «Вулверхэмптону».

Матч «Челси» - «Кристал Пэлас» стартует в 22:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Кристофер Нкунку

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ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
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