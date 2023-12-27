​Нкунку дебютирует в основе: Состав «Челси» на дерби с «Кристал Пэлас»

В среду вечером в рамках 19-го тура Премьер-лиги пройдёт лондонское дерби между «Челси» и «Кристал Пэлас». Наставник «пенсионеров» Маурисио Почеттино решил включить в стартовый состав таких футболистов:

Петрович, Гюсто, Бадьяшиль, Дисаси, Колвилл, Кайседо, Галлахер, Матсен, Мудрик, Нкунку, Джексон.

Отметим, что Кристофер Нкунку впервые попал в основной состав «Челси» на матч Премьер-лиги. Несколько дней назад француз дебютировал за «пенсионеров» в чемпионате, выйдя на замену. Нкунку даже успел забить «Вулверхэмптону».

Матч «Челси» - «Кристал Пэлас» стартует в 22:30 по московскому времени. Не пропустите текстовую трансляцию.