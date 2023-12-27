Бернарду Силва: «Холанн выиграл бы «Золотой мяч», если бы не чемпионат мира»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва считает, что у его товарища по команде Эрлинга Холанна было всё для победы в битве за «Золотой мяч».

Норвежский форвард помог «горожанам» завоевать требл в минувшем сезоне, став лучшим бомбардиром Лиги чемпионов и Премьер-лиги, однако «Золотой мяч» достался Лионелю Месси, ставшему победителем чемпионата мира со сборной Аргентины. Напомним, что Холанн и его сборная Норвегии на мундиале не участвовали.

«Когда команда выигрывает Лигу чемпионов, а её нападающий забивает много голов, «Золотой мяч» часто достаётся именно ему. В случае с Холанном всё сложилось как нужно, но он не стал обладателем награды из-за чемпионата мира и триумфа Лионеля Месси», – заявил в интервью A Bola Силва.