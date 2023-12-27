«Манчестер Сити» включился в борьбу за Дугласа Луиса

Полузащитник «Астон Виллы» Дуглас Луис может вернуться в «Манчестер Сити».

Как утверждает Football Insider, «горожане» планируют навязать борьбу «Арсеналу» за трансфер 25-летнего бразильца. По данным источника, оба клуба намерены сделать официальное предложение «Астон Вилле» в зимнее трансферное окно.

Сообщается, что с продажи Луиса команда Унаи Эмери хочет выручить примерно 110 миллионов евро.

В сезоне-2023/24 хавбек сыграл в 27 встречах с учетом всех турниров, забил шесть мячей и оформил пять ассистов. Действующее соглашение Луиса с «Астон Виллой» рассчитано до середины 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость полузащитника в 60 миллионов евро.