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Бруну Фернандеш повторил достижение Озила

27 Декабря 2023 • 21:02 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
30.12 20:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш достиг впечатляющих показателей в 2023 году.

Португалец создал для товарищей по команде 100 голевых моментов с игры (без стандартов) в матчах Премьер-лиги с начала текущего года. По информации Opta, Фернандеш стал лишь вторым игроком за всё время сбора данных (с 2004 года), достигшим показателя в 100 или более созданных моментов в АПЛ за один календарный год. Прежде это удавалось только экс-футболисту «Арсенала» Месуту Озилу (104 созданных момента в 2015 году).

В активе Бруну Фернандеша три забитых мяча и три результативных паса в 18 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.

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