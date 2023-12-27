Бруну Фернандеш повторил достижение Озила

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш достиг впечатляющих показателей в 2023 году.

Португалец создал для товарищей по команде 100 голевых моментов с игры (без стандартов) в матчах Премьер-лиги с начала текущего года. По информации Opta, Фернандеш стал лишь вторым игроком за всё время сбора данных (с 2004 года), достигшим показателя в 100 или более созданных моментов в АПЛ за один календарный год. Прежде это удавалось только экс-футболисту «Арсенала» Месуту Озилу (104 созданных момента в 2015 году).

В активе Бруну Фернандеша три забитых мяча и три результативных паса в 18 матчах нынешнего розыгрыша чемпионата Англии.