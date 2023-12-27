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​«Челси» требует включения игрока «Реала» в сделку по Джеймсу

27 Декабря 2023 • 20:46 Комментировать

Капитан «Челси» Рис Джеймс находится на радаре «Реала». Мадридский суперклуб очень хочет видеть в своих рядах этого футболиста, однако лондонцы очень высокого его ценят.

Как сообщает Defensa Central, «Челси» был бы готов рассмотреть возможность ухода Риса Джеймса в «Реал», если бы в сделку вошёл атакующий полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. Очевидно, что переговорный процесс между клубами будет непростым.

24-летний Рис Джеймс оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. 25-летний Федерико Вальверде, в свою очередь, имеет ценник в 100 миллионов евро.  

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Челси Рис Джеймс Федерико Вальверде ещё теги
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