​«Челси» требует включения игрока «Реала» в сделку по Джеймсу

Капитан «Челси» Рис Джеймс находится на радаре «Реала». Мадридский суперклуб очень хочет видеть в своих рядах этого футболиста, однако лондонцы очень высокого его ценят.

Как сообщает Defensa Central, «Челси» был бы готов рассмотреть возможность ухода Риса Джеймса в «Реал», если бы в сделку вошёл атакующий полузащитник «сливочных» Федерико Вальверде. Очевидно, что переговорный процесс между клубами будет непростым.

24-летний Рис Джеймс оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в 50 миллионов евро. 25-летний Федерико Вальверде, в свою очередь, имеет ценник в 100 миллионов евро.