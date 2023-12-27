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Маунт спустя полтора месяца снова тренируется на поле

27 Декабря 2023 • 20:43 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
30.12 20:30

Летний новичок «Манчестер Юнайтед» Мэйсон Маунт вернулся к тренировкам на футбольном поле после травмы. Об этом официально сообщает пресс-служба манкунианцев.

Правда, тренировался Мэйсон сегодня в среду по отдельной программе и порознь от основного состава «красных дьяволов». Маунта не было на футбольном поле с 11 ноября, тогда его клуб играл в 12 туре АПЛ с «Лутон Тауном».

24-летний футболист перебрался в Манчестер летом 2023 года, однако в 12 матчах за новый клуб отличился лишь одним голевым действием – ассистом в игре Кубка лиги.

Вчера манкунианцы в рамках 19 тура АПЛ обыграли дома «Астон Виллу» в результативной встрече – 3:2.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Мэйсон Маунт

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