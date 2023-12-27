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​Артета: «Нам не хватает игроков»

27 Декабря 2023 • 20:26 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.30 X 5.50 2 9.00
28.12 23:15

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета в преддверии дерби против «Вест Хэма» пожаловался на кадровый дефицит.

«На сегодняшний день нам сложно. Нам действительно не хватает игроков. Есть позиции, на которых мы испытывали трудности в последние недели. Надеюсь, мы сможем вернуть хорошее состояние игроков. Если удастся усилить состав, мы будем готовы сделать это», - сказал Артета журналистам.

Также на пресс-конференции Микель Артета подтверждал, что «Арсенал» имеет цели на зимнем трансферном рынке.

Матч «Арсенал» - «Вест Хэм» пройдёт в четверг, 28 декабря. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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