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«Брайтон» потерял одного из ключевых игроков атаки официально

27 Декабря 2023 • 20:24 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.85 2 2.50
28.12 22:30

«Брайтон» лишился одного из своих важнейших игроков атаки – японского полузащитника Каору Митомы. Об этом на предматчевой пресс-конференции перед игрой «чаек» с «Тоттенхэмом» сообщил Роберто де Дзерби.

По информации наставника «Брайтона», Митома из-за повреждения лодыжки выбыл на четыре-шесть недель. Травму японец получил в самом последнем матче «чаек» в рамках АПЛ – клубу противостоял лондонский «Кристал Пэлас».

26-летний футболист провёл в этом сезоне 24 матча за «Брайтон», в которых отличился тремя забитыми голами и шестью голевыми передачами во всех официальных турнирах.

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