«Брайтон» потерял одного из ключевых игроков атаки

«Брайтон» лишился одного из своих важнейших игроков атаки – японского полузащитника Каору Митомы. Об этом на предматчевой пресс-конференции перед игрой «чаек» с «Тоттенхэмом» сообщил Роберто де Дзерби.

По информации наставника «Брайтона», Митома из-за повреждения лодыжки выбыл на четыре-шесть недель. Травму японец получил в самом последнем матче «чаек» в рамках АПЛ – клубу противостоял лондонский «Кристал Пэлас».

26-летний футболист провёл в этом сезоне 24 матча за «Брайтон», в которых отличился тремя забитыми голами и шестью голевыми передачами во всех официальных турнирах.