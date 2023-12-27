​«Милан» нашёл усиление в АПЛ – клуб готовится начать переговоры

«Милан» в скором времени начнёт переговоры по трансферу защитника Тило Керера из «Вест Хэма». Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Экрем Конур.

В лондонской команде 27-летний Керер сейчас получает не так много игрового времени – если брать чемпионат Англии, то в этом сезоне защитник провёл на поле только 19 минут.

Отметим, что до «Вест Хэма» Тило Керер поиграл за «ПСЖ» и «Шальке». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.