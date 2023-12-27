Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

​«Милан» нашёл усиление в АПЛ – клуб готовится начать переговоры

27 Декабря 2023 • 20:10 Комментировать

«Милан» в скором времени начнёт переговоры по трансферу защитника Тило Керера из «Вест Хэма». Об этом в социальных сетях рассказывает известный журналист Экрем Конур.

В лондонской команде 27-летний Керер сейчас получает не так много игрового времени – если брать чемпионат Англии, то в этом сезоне защитник провёл на поле только 19 минут.

Отметим, что до «Вест Хэма» Тило Керер поиграл за «ПСЖ» и «Шальке». Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают футболиста в 9 миллионов евро.

Добавим, что «Милан» на текущий момент занимает третье место в турнирной таблице итальянской Серии А.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Милан Вест Хэм Тило Керер трансферы футбола - зима 2024 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 10
​Салаху не до Рождества - его мысли заняты страдальцами из Газы 10
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
Мостовой: Слуцкого все забудут, а меня будут помнить всю жизнь 4
Футбол онлайн
27.12.23 в 22:30
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.91 3.55 4.10
Видео
27.12.23 в 22:30
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
27.12.23 в 23:15
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.20 4.60 1.41
Видео
28.12.23 в 22:30
Брайтон Брайтон
Тоттенхэм Тоттенхэм
2.55 3.45 2.75
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
21:40 · Англия. Премьер-лига
​Нкунку дебютирует в основе: Состав «Челси» на дерби с «Кристал Пэлас»
21:23 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Холанн выиграл бы «Золотой мяч», если бы не чемпионат мира»
21:15 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» включился в борьбу за Дугласа Луиса
21:02 · Англия. Премьер-лига
Бруну Фернандеш повторил достижение Озила
20:46 · Англия. Премьер-лига
​«Челси» требует включения игрока «Реала» в сделку по Джеймсу
20:43 · Англия. Премьер-лига
Маунт спустя полтора месяца снова тренируется на поле
20:26 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «Нам не хватает игроков»
20:24 · Англия. Премьер-лига
«Брайтон» потерял одного из ключевых игроков атаки официально
20:10 · Англия. Премьер-лига
​«Милан» нашёл усиление в АПЛ – клуб готовится начать переговоры
19:19 · Англия. Премьер-лига
Филлипс из «Манчестер Сити» – главная цель «Ньюкасла»
19:12 · Англия. Премьер-лига
​Артета: «У нас есть трансферные цели»
18:48 · Англия. Чемпионшип
Руни — о поражении «Бирмингема»: Я бы хотел заменить всю команду в перерыве 2
18:32 · Англия. Премьер-лига
«Бавария» готова выложить 20 миллионов евро за Варана слухи
17:03 · Англия. Премьер-лига
​Варан остаётся на радаре «Баварии»
16:55 · Англия. Премьер-лига
Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника
Все новости
Рекомендуем