Филлипс из «Манчестер Сити» – главная цель «Ньюкасла»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кэлвин Филлипс является главной целью «Ньюкасла» на зимнее трансферное окно. Как сообщает на своих страницах The Telegraph, «сороки» ещё не контактировали с «горожанами» и с самим Филлипсом, но они собираются начать переговорный процесс очень скоро. Отмечается, что «чёрно-белые» хотят заключить сделку как можно быстрее.

Ожидается, что 28-летний Кэлвин Филлипс будет арендован «Ньюкаслом». Дело в том, что правила финансового фэйр-плей ограничивают «сорок» в плане покупок.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Кэлвина Филлипса в 28 миллионов евро.