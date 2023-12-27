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​Артета: «У нас есть трансферные цели»

27 Декабря 2023 • 19:12 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.30 X 5.50 2 9.00
28.12 23:15

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета подтвердил, что клуб рассчитывает усилить состав в зимнее трансферное окно.  

«Да, у нас есть определённые трансферный цели и идеи. Мы не знаем, как команда будет выглядеть через две недели. Январский рынок очень сложный, на нём всё меняется достаточно быстро», - сказал Артета журналистам.

Ближайший матч Премьер-лиги «Арсенал» проведёт 28 декабря – против «Вест Хэма» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 23:15 по московскому времени. Если команда Микеля Артеты выиграет, то вернётся на первое место в турнирной таблице, обойдя «Ливерпуль».

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета

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