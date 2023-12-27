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​Варан остаётся на радаре «Баварии»

27 Декабря 2023 • 17:03 Комментировать

Защитник Рафаэль Варан потерял твёрдое место в основе «Манчестер Юнайтед», поэтому может сменить клуб в обозримом будущем. Как сообщает в социальных сетях журналист Экрем Конур, 30-летний француз остаётся на радаре «Баварии».

Ранее слухи активно связывали Варана с его бывшими клубами – с «Реалом», которому нужно усиление центра обороны из-за кадровых проблем, и с «Лансом».

В сезоне 2023/2024 Рафаэль Варан провёл за «Манчестер Юнайтед» 15 официальных матчей. В них защитник записал на свой счёт один гол.

Добавим, что портал Transfermarkt оценивает Варана в 25 миллионов евро.

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