Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс поделился ожиданиями от домашней игры чемпионата Англии с лондонским «Челси».

«На своем поле у нас есть шансы против любого соперника. Мы всегда должны сражаться», — заявил Эдвардс на Amazon Prime.

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги между «Лутоном» и «Челси» состоится 30 декабря. Старт поединка запланирован на 15:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «шляпники» крупно проиграли «синим» со счетом 0:3.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Лутон Таун» располагается на 18-й позиции.