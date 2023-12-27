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Тренер «Лутона»: «Челси»? Дома у нас есть шансы против любого соперника

27 Декабря 2023 • 16:55 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
30.12 15:30

Главный тренер «Лутон Таун» Роб Эдвардс поделился ожиданиями от домашней игры чемпионата Англии с лондонским «Челси».

«На своем поле у нас есть шансы против любого соперника. Мы всегда должны сражаться», — заявил Эдвардс на Amazon Prime.

Матч 20-го тура Английской премьер-лиги между «Лутоном» и «Челси» состоится 30 декабря. Старт поединка запланирован на 15:30 по московскому времени.

Напомним, в первом круге «шляпники» крупно проиграли «синим» со счетом 0:3.

На данный момент «Челси» занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «Лутон Таун» располагается на 18-й позиции.

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ЛУТОН ТАУН ЧЕЛСИ
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