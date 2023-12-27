​Эмери красиво ушёл от ответа после поражения на «Олд Траффорд»

«Астон Вилла» потерпела поражение в гостях у «Манчестер Юнайтед» в Boxing Day со счётом 2:3. Бирмингемцы вели в два мяча, но умудрились не набрать очки на поле «Олд Траффорд».

После игры Эмери предпочёл концентрироваться на положительных моментах – с 39 очками в кармане его команда занимает третье место в турнирной таблице Премьер-лиги.

- Что пошло не так?

- 39 очков… Это потрясающе, - сказал Эмери в эфире Amazon с улыбкой.

Следующий матч чемпионата Англии «Астон Вилла» проведёт 30 декабря – против «Бёрнли» на своём поле. Команда Унаи Эмери постарается вернуться на тропу побед.