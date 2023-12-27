Пикфорд: «Эвертон» никого не боится

Вратарь «Эвертона» Джордан Пикфорд поделился комментарием о результатах команды в преддверии матча с «Манчестер Сити».

Голкипер заявил, что сейчас «Эвертон» не боится ни одного соперника, поскольку выиграл пять из семи последних матчей в АПЛ.

— Я бы не сказал, что это случайность. Мы просто знаем, что движемся в правильном направлении. Нет, мы не слишком самоуверенны. Мы знаем, что при выходе на тренировку, мы должны приложить все усилия для выполнения задач тренера, — приводит слова Пикфорда Daily Mail.

Матч 19-го тура чемпионата Англии между «Эвертоном» и «Манчестер Сити» пройдет 27 декабря и начнется в 23:15 по мск. Портал LiveResult проведет текстовую трансляцию поединка.