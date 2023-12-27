Фернандеш оценил игру Рэшфорда в матче с «Астон Виллой»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в матче с «Астон Виллой». Напомним, англичанин отметился результативной передачей и помог своей команде одержать домашнюю победу 3:2.

«Рэшфорд был очень опасен в матче с «Астон Виллой». Он был вовлечён в первые два гола и в тот, который был отменён из-за офсайда. Маркус был вовлечён во всё, включая прессинг», – сказал Фернандеш в послематчевом интервью.

Напомним, Рэшфорд не самым удачными образом проводит нынешний сезон. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий отметился двумя голами и двумя результативными передачами.