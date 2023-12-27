Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Фернандеш оценил игру Рэшфорда в матче с «Астон Виллой»

27 Декабря 2023 • 16:08 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
30.12 20:30

Капитан «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш оценил игру нападающего Маркуса Рэшфорда в матче с «Астон Виллой». Напомним, англичанин отметился результативной передачей и помог своей команде одержать домашнюю победу 3:2.

«Рэшфорд был очень опасен в матче с «Астон Виллой». Он был вовлечён в первые два гола и в тот, который был отменён из-за офсайда. Маркус был вовлечён во всё, включая прессинг», – сказал Фернандеш в послематчевом интервью.

Напомним, Рэшфорд не самым удачными образом проводит нынешний сезон. В этом розыгрыше Английской премьер-лиги нападающий отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Маркус Рэшфорд ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Декабря
15:52
Фернандеш: «Гарначо мог забить ещё один гол и отдать ассист»
12:59
Тен Хаг: «У Хёйлунна очень сильный характер»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
НОТТИНГЕМ ФОРЕСТ МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 9
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 6
4 гранда АПЛ и «ПСЖ» претендуют на Хвичу 3
​В «Ливерпуле» приняли решение по звёздному Салаху 3
Футбол онлайн
27.12.23 в 22:30
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.91 3.55 4.10
Видео
27.12.23 в 22:30
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
27.12.23 в 23:15
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.20 4.60 1.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
16:23 · Англия. Премьер-лига
Трансфер Пальиньи в «Баварию» под угрозой срыва слухи
16:08 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш оценил игру Рэшфорда в матче с «Астон Виллой»
15:58 · Англия. Премьер-лига
«Ривер Плейт» хочет включить в сделку по Эчеверри процент от последующей продажи
15:56 · Англия. Премьер-лига
Мостовой уверен в победе «Челси» над «Кристал Пэлас»
15:52 · Англия. Премьер-лига
Фернандеш: «Гарначо мог забить ещё один гол и отдать ассист»
15:41 · Англия. Премьер-лига
​Переход Эчеверри в «Манчестер Сити» может отложиться на год
15:38 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Нам нужен новый центральный защитник для глубины состава»
14:58 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» возьмёт в январе полузащитника, только если найдёт вариант с арендой
14:54 · Англия. Премьер-лига
Постекоглу: «Ван де Вен скоро должен вернуться в строй»
14:49 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва: «Я рад за Фелиша, ведь он наконец играет за команду, которая подходит его стилю»
14:39 · Англия. Премьер-лига
Инс: Серия А 90-х годов лучше нынешней АПЛ 1
14:38 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» отдаст Хёйбьерга в аренду только при условии права выкупа за 30 миллионов евро
14:19 · Англия. Премьер-лига
Восстановление Тимбера опережает сроки
14:14 · Англия. Премьер-лига
Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы
14:10 · Англия. Премьер-лига
Роке выбрал себе игровой номер в «Барселоне»
Все новости
Рекомендуем