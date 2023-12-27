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«Ривер Плейт» хочет включить в сделку по Эчеверри процент от последующей продажи

27 Декабря 2023 • 15:58 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
1 6.00 X 4.15 2 1.60
Через 6 ч. 50 мин.

«Ривер Плейт» готовится к продаже своего нападающего Клаудио Эчеверри. По информации от TyC Sports, аргентинский клуб хочет включить в сделку процент от последующей продажи.

Переговоры с «Ривер Плейтом» пока ведёт только «Манчестер Сити», который считается фаворитом в гонке за Эчеверри. 17-летний футболист также интересен каталонской «Барселоне» и лондонскому «Челси».

Отмечается, что «Ривер Плейт» хочет воспользоваться своими хорошими отношениями с «Манчестер Сити» для включения в сделку процента от перепродажи. Ранее аргентинский клуб продал «горожанам» нападающего Хулиана Альвареса.

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