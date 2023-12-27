Мостовой уверен в победе «Челси» над «Кристал Пэлас»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился комментарием о предстоящем матче АПЛ между «Челси» и «Кристал Пэлас».

«Я тут верю в победу «синих». У гостей шансов на успех почти нет. У «Кристал Пэлас» проблем в АПЛ больше сейчас», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».

Поединок 19-го тура Английской премьер-лиги «Челси» – «Кристал Пэлас» пройдет в среду, 27 декабря. Стартовый свисток должен прозвучать в 22:30 по мск. Не пропустите прямую текстовую трансляцию на портале LiveResult.

На данный момент команда Маурисио Почеттино занимает 11-е место в турнирной таблице чемпионата Англии, а «орлы» располагаются на 15-й строчке.