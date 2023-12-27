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Фернандеш: «Гарначо мог забить ещё один гол и отдать ассист»

27 Декабря 2023 • 15:52 Комментировать
Ноттингем Форест
...
Манчестер Юнайтед
30.12 20:30

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш прокомментировал выступление вингера Алехандро Гарначо в матче с «Астон Виллой». Напомним, аргентинец оформил дубль в ворота команды Унаи Эмери и помог манкунианцам одержать волевую победу 3:2.

«Было ли это лучшее выступление Гарначо. Думаю, что нет. Надеюсь, лучшее у него ещё впереди. Он мог забить ещё один гол и отдать как минимум ещё один ассист. Несмотря на это, Алехандро отлично сыграл с «Астон Виллой». Он также был очень хорош в обороне. Надеюсь, Гарначо продолжит в том же духе», – сказал Фернандеш в интервью после волевой победы.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш Алехандро Гарначо ещё теги

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