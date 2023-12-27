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​Переход Эчеверри в «Манчестер Сити» может отложиться на год

27 Декабря 2023 • 15:41 Комментировать

«Манчестер Сити» близок к закрытию сделки по нападающему Клаудио Эчеверри. Гранд Премьер-лиги Англии заплатит «Ривер Плейт» за талантливого аргентинского футболиста 25 миллионов евро.

Ожидается, что Эчеверри, которому в начале января исполнится 18 лет, продолжит выступать за «Ривер Плейт» на правах аренды. При этом срок аренды может составить целый год, а не полгода, то есть переезд игрока на «Этихад Стэдиум» может состояться в январе 2025-го. Об этом информирует аргентинский журналист Гастон Эдул.

Стоит напомнить, что Клаудио Эчеверри недавно блеснул на юношеском чемпионате мира.

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