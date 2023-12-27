Постекоглу: «Нам нужен новый центральный защитник для глубины состава»

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу поделился ожиданиями от январского трансферного окна. Австралийский специалист в очередной раз дал понять, что главной целью его клуба является трансфер нового центрального защитника.

«Нам нужен новый центральный защитник. Не важно, будет ли он левоногим или правоногим. Это должен быть правильный футболист. Нам нужен ещё один игрок на эту позицию, чтобы обеспечить качественную глубину состава», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

В данный момент «Тоттенхэм» не может рассчитывать на Микки ван де Вена и Кристиана Ромеро, которые восстанавливаются после травм.