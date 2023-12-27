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«Арсенал» возьмёт в январе полузащитника, только если найдёт вариант с арендой

27 Декабря 2023 • 14:58 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
1 1.30 X 5.50 2 9.00
28.12 23:15

Лондонский «Арсенал» не намерен раскошеливаться в январе на трансфер нового опорного полузащитника. По информации от Gunner Blog, «канониры» не собираются тратить большие деньги на покупку нового хавбека.

Отмечается, что трансферы Дугласа Луиса из «Астон Виллы» и Мартина Субименди из «Реал Сосьедада» в данный момент смотрятся невозможными, так как оба футболиста стоят космических денег.

Источник сообщает, что «Арсенал» пригласит нового опорника только в том случае, если найдёт вариант с арендой. Более приоритетной задачей для лондонского клуба на январь является покупка защитника.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон трансферы футбола - зима 2024

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