«Арсенал» возьмёт в январе полузащитника, только если найдёт вариант с арендой

Лондонский «Арсенал» не намерен раскошеливаться в январе на трансфер нового опорного полузащитника. По информации от Gunner Blog, «канониры» не собираются тратить большие деньги на покупку нового хавбека.

Отмечается, что трансферы Дугласа Луиса из «Астон Виллы» и Мартина Субименди из «Реал Сосьедада» в данный момент смотрятся невозможными, так как оба футболиста стоят космических денег.

Источник сообщает, что «Арсенал» пригласит нового опорника только в том случае, если найдёт вариант с арендой. Более приоритетной задачей для лондонского клуба на январь является покупка защитника.