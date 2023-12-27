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Постекоглу: «Ван де Вен скоро должен вернуться в строй»

27 Декабря 2023 • 14:54 Комментировать
Брайтон
...
Тоттенхэм
1 2.55 X 3.85 2 2.50
28.12 22:30

Главный тренер лондонского «Тоттенхэма» Анге Постекоглу заявил, что центральный защитник Микки ван де Вен близок к тому, чтобы вернуться в строй. Напомним, нидерландец получил травму в ноябрьском матче с «Челси». С тех пор игрок не выходил на поле.

«Ван де Вен скоро должен вернуться в строй. Я не думаю, что он восстановится к матчу с «Бёрнли». Возможно, это произойдёт в игре с «Манчестер Юнайтед». Микки находится в самом конце процесса восстановления», – сказал Постекоглу на пресс-конференции.

22-летний Ван де Вен перешёл в «Тоттенхэм» минувшим летом из немецкого «Вольфсбурга». Сумма трансфера составила 40 миллионов евро.

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