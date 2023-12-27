Бернарду Силва: «Я рад за Фелиша, ведь он наконец играет за команду, которая подходит его стилю»

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва очень доволен тем, как идут дела у его партнёра по сборной Португалии Жоау Фелиша. Напомним, нападающий летом подписал контракт с каталонской «Барселоной» на правах аренды из мадридского «Атлетико».

«Теперь я очень рад за Фелиша, ведь он наконец выступает за команду, которая подходит его игровому стилю. Он чувствует себя комфортно в «Барселоне», – цитирует Силву Managing Barca.

Бернарду Силва уже длительное время является одной из главных трансферных целей «Барселоны». Тем не менее, каталонцам до сих пор не удалось подписать португальца из-за слишком дорогой цены.