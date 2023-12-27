Инс: Серия А 90-х годов лучше нынешней АПЛ

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуля» и «Интера» Пол Инс сравнил уровень АПЛ и Серии А 1990-х годов.

«Серия А 1990-х годов без сомнения лучше, чем сегодняшняя Премьер-лига! В таких командах, как «Манчестер Юнайтед», нет великих игроков. Сравните это с Серией А – все знают Баджо, Батистуту, Зидана, Конте, Роберто Карлоса, Веа, Барези и Паоло Мальдини. Они были великолепными игроками», – приводит слова Инса DAZN.

Напомним, что Инс выступал в итальянском клубе с 1995 по 1997 год.