Восстановление Тимбера опережает сроки

Защитник лондонского «Арсенала» Юррьен Тимбер может вернуться в строй раньше, чем ожидалось. Ранее сообщалось, что нидерландец рискует пропустить остаток сезона. Скорее всего, игрок успеет восстановиться к весне.

По информации от Gunner Blog, восстановление Тимбера проходит позитивно, но пока неизвестно, сколько ещё времени футболисту понадобиться на реабилитацию.

Напомним, минувшим летом «Арсенал» заплатил амстердамскому «Аяксу» за Тимбера 40 миллионов евро. 22-летний нидерландец успел сыграть за команду Микеля Артеты всего один матч против «Ноттингем Фореста», в котором получил травму крестообразных связок колена.