Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы

Центральный защитник лондонского «Тоттенхэма» Кристиан Ромеро будет вынужден пропустить около 4-5 недель из-за травмы подколенного сухожилия. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер «шпор» Анге Постекоглу.

«Ромеро прошёл обследование, которое выявило проблемы с подколенным сухожилием. Скорее всего, Кристиан пропустит около четырёх-пяти недель из-за травмы», – сообщил Постекоглу.

Напомним, «Тоттенхэм» и так планировал купить нового центрального защитника в зимнее трансферное окно. Клуб ранее связывали с приобретением Жана-Клера Тодибо из французской «Ниццы».