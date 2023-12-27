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Роке выбрал себе игровой номер в «Барселоне»

27 Декабря 2023 • 14:10 Комментировать
Лутон Таун
...
Челси
30.12 15:30

Новичок каталонской «Барселоны» Витор Роке выбрал себе игровой номер в новой команде. По информации от журналиста Херарда Ромеро, 18-летний бразилец будет выступать с футболкой под номером 19.

Отметим, что «Барселона» оформила трансфер Роке ещё минувшим летом, но оставила игрока в «Атлетико Паранаэнсе» на правах аренды до конца сезона. Впрочем, «сине-гранатовым» удалось сдвинуть прибытие Витора в команду на более ранний срок.

Напомним, футболку под номером 19 в «Барселоне» ранее носил лучший бомбардир в истории клуба Лионель Месси. После ухода Роналдиньо в 2008 году аргентинец взял 10-й номер.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Витор Роке

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