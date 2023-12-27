Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Галлахер: «Я благодарен Почеттино за то, что он дал мне капитанскую повязку»

27 Декабря 2023 • 14:05 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
1 1.75 X 3.90 2 4.70
Через 8 ч. 7 мин.

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер описал свои ощущения от того, что является капитаном команды при отсутствии Риса Джеймса и Бена Чилуэлла.

«Я испытываю чувство гордости и большую честь, когда надеваю капитанскую повязку. Я очень благодарен тренеру, который позволяет мне взять на себя ответственность. Я действительно наслаждаюсь этим как на поле, так и за его пределами», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги воспитанник «Челси» отметился четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось, что руководство «синих» может продать хавбека в январе, так как не может договориться с игроком о новом контракте. Действующее соглашение Конора истекает летом 2025 года.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Маурисио Почеттино Конор Галлахер ещё теги

Новости по матчу

Сегодня, 27 Декабря
14:00
Галлахер: «Игра за «Кристал Пэлас» очень помогла моему развитию»
12:18
«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету
11:03
«Челси» готов отпустить Галлахера зимой за 60 миллионов евро
03:04
Дьёкереш не планирует уходить из «Спортинга», несмотря на интерес «Арсенала» и «Челси»
02:02
Челси - Кристал Пэлас: где смотреть прямую трансляцию онлайн
26 Декабря
17:28
Почеттино объяснил, когда «Челси» сможет найти баланс в игре 1
17:00
Почеттино: «Надеемся, что Кайседо сможет сыграть с «Кристал Пэлас»
16:55
Почеттино: «Нкунку шаг за шагом начинает понимать АПЛ»
16:46
Почеттино не верит в чемпионство «Челси»
16:38
​Почеттино: В большом клубе давление – это нормально
13:55
Уверенная ставка и прогноз на матч Челси — Кристал Пэлас АПЛ — 27 декабря 2023
13:47
Почеттино: «Не думаю, что у «Челси» проблемы с дисциплиной»
13:22
Прогноз на точный счёт матча Челси – Кристал Пэлас чемпионата Англии – 27 декабря 2023
11:31
Петрович: «Никогда не мог представить, что окажусь в «Челси»
25 Декабря
12:57
Новые владельцы «Манчестер Юнайтед» восхищаются Поттером 2
12:47
Дисаси: «Нкунку в будущем сильно поможет «Челси»
12:02
Дисаси: «Мы очень разочарованы и злы после поражения от «Вулверхэмптона»
11:53
Палмер и Стерлинг пропустят матч против «Кристал Пэласа»
11:30
Почеттино – о Джексоне: «Нужно винить всех, а не одного»
24 Декабря
11:37
Почеттино: «Травмы замедлили наш прогресс»
22 Декабря
21:58
Недавно уволенный Купер может получить новую работу в клубе АПЛ
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЧЕЛСИ КРИСТАЛ ПЭЛАС
Реклама, fon.bet
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Пока комментариев нет, напишите первым!
Горячие обсуждения
«Манчестер Юнайтед» - «Астон Вилла»: прямая трансляция, составы, онлайн - 3:2 18
Назван фаворит на «Золотой мяч»: Роналду и Месси среди претендентов 8
Первый гол Хёйлунна в АПЛ и дубль Гарначо: «Манчестер Юнайтед» переломил «Астон Виллу» на своём поле 5
«Ювентус» хочет купить звезду «Реала» 5
Связка Рюдигера и Начо не устраивает руководство «Реала», клуб хочет купить нового защитника 3
Футбол онлайн
27.12.23 в 22:30
Брентфорд Брентфорд
Вулверхэмптон Вулверхэмптон
1.91 3.55 4.10
Видео
27.12.23 в 22:30
Челси Челси
Кристал Пэлас Кристал Пэлас
0.00 0.00 0.00
Видео
27.12.23 в 23:15
Эвертон Эвертон
Манчестер Сити Манчестер Сити
8.20 4.60 1.41
Видео
Все матчи
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал
Сегодня, 27 Декабря
14:19 · Англия. Премьер-лига
Восстановление Тимбера опережает сроки
14:14 · Англия. Премьер-лига
Ромеро пропустит 4-5 недель из-за травмы
14:10 · Англия. Премьер-лига
Роке выбрал себе игровой номер в «Барселоне»
14:05 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Я благодарен Почеттино за то, что он дал мне капитанскую повязку»
14:03 · Англия. Премьер-лига
Бернарду Силва высказался о возможности возвращения в «Бенфику»
14:00 · Англия. Премьер-лига
Галлахер: «Игра за «Кристал Пэлас» очень помогла моему развитию»
14:00 · Англия. Премьер-лига
«Тоттенхэм» готов заплатить 25 миллионов за бельгийского полузащитника
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из Бундеслиги
12:59 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг: «У Хёйлунна очень сильный характер»
12:18 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету
11:37 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг высказался о дебютном голе Хёйлунна в АПЛ
11:36 · Англия. Премьер-лига
Де Лигт интересен топ-клубу АПЛ
11:19 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» - лучший клуб АПЛ в Boxing Day
11:11 · Англия. Премьер-лига
Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко - проблема «Арсенала» на поле»
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Челси» предлагал 100 миллионов евро за нападающего «Реала»
Все новости
Рекомендуем