Галлахер: «Я благодарен Почеттино за то, что он дал мне капитанскую повязку»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер описал свои ощущения от того, что является капитаном команды при отсутствии Риса Джеймса и Бена Чилуэлла.

«Я испытываю чувство гордости и большую честь, когда надеваю капитанскую повязку. Я очень благодарен тренеру, который позволяет мне взять на себя ответственность. Я действительно наслаждаюсь этим как на поле, так и за его пределами», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

В этом розыгрыше Английской премьер-лиги воспитанник «Челси» отметился четырьмя результативными передачами. Ранее сообщалось, что руководство «синих» может продать хавбека в январе, так как не может договориться с игроком о новом контракте. Действующее соглашение Конора истекает летом 2025 года.