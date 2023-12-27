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Бернарду Силва высказался о возможности возвращения в «Бенфику»

27 Декабря 2023 • 14:03 Комментировать
Эвертон
...
Манчестер Сити
1 6.00 X 4.15 2 1.60
Через 8 ч. 51 мин.

Полузащитник «Манчестер Сити» Бернарду Силва высказался о возможном возвращении в родную «Бенфику».

«Даже если бы я захотел вернуться в «Бенфику» прямо сейчас, это было бы невозможно. Я игрок, стоимость которого превышает 50 миллионов евро. Возможное возвращение может произойти только по завершению контракта с «Манчестер Сити» - приводит слова игрока A Bola.

Напомним, что Бернарду является воспитанником «Бенфики», проведя лишь три матча в составе клуба. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 29-летнего хавбека в 80 миллионов евро. 

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