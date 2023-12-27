Галлахер: «Игра за «Кристал Пэлас» очень помогла моему развитию»

Полузащитник «Челси» Конор Галлахер с теплотой вспоминает свой период игры за «Кристал Пэлас» в сезоне 2021/22. Напомним, англичанин в той кампании выступал за «орлов» на правах аренды и отметился 8 голами и 3 результативными передачами в Премьер-лиге.

«Игра за «Кристал Пэлас» очень помогла моему развитию. Это придало мне уверенности в том, что я смогу вернуться в «Челси» и завоевать место в первой команде. Это всегда было моей целью, поэтому я благодарен «Кристал Пэласу», – цитирует Галлахера журналист Саймон Филлипс.

Сегодня вечером Галлахер встретится со своей бывшей командой, ведь «Челси» примет у себя дома «Кристал Пэлас» в рамках АПЛ.