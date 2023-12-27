«Тоттенхэм» готов заплатить 25 миллионов за бельгийского полузащитника

Полузащитник молодежной сборной Бельгии и «Антверпена» Артур Вермирен имеет вариант продолжения карьеры в клубе Английской премьер-лиги, сообщают журналисты Mirror.

В трансфере хавбека заинтересован лондонский «Тоттенхэм». «Шпоры» готовы выделить на покупку игрока 25 миллионов фунтов. Столичный клуб хочет оформить сделку в январское трансферное окно.

В услугах Вермирена также заинтересованы каталонская «Барселона» и лондонский «Арсенал».

В нынешнем сезоне Артур провел 31 поединок за «Антверпен», записав на свой счет два забитых мяча и шесть голевых передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2026 года.