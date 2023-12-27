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«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда из Бундеслиги

27 Декабря 2023 • 13:03 Комментировать

Нападающий «Штутгарта» Серу Гирасси пользуется спросом на трансферном рынке, об этом сообщает Todofichajes.

Как информируют журналисты, на форварда претендуют три европейских клуба. В услугах Гирасси заинтересованы «Манчестер Юнайтед», дортмундская «Боруссия» и «Ньюкасл». Переход в один из вышеназванных клубов может быть оформлен в летнее трансферное окно.

В нынешнем сезоне Бундеслиги 27-летний нападающий сыграл 14 поединков, в которых забил 17 мячей и сделал одну результативную передачу. Трансферная стоимость Гирасси оценивается в 40 миллионов евро, а его контракт истекает летом 2026 года.

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Ньюкасл Манчестер Юнайтед Боруссия Дортмунд Серу Гирасси Штутгарт трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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