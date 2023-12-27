Тен Хаг: «У Хёйлунна очень сильный характер»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал дебютный гол нападающего Расмуса Хёйлунна в Английской премьер-лиге. Напомним, мяч молодого датчанина вчера принёс манкунианцам победу в матче с «Астон Виллой».

«У него сильный характер, он очень выносливый и решительный. Расмус является очень сильной личностью, и это то, что нужно бомбардиру», – сказал тен Хаг на пресс-конференции после победы над «Астон Виллой».

Летом «Манчестер Юнайтед» выложил за Хёйлунна 75 миллионов евро. Ранее Расмус забил 5 голов за команду Эрика тен Хага на групповом этапе Лиги чемпионов, где манкунианцы заняли последнее место в своём квартете.