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«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету

27 Декабря 2023 • 12:18 Комментировать
Брентфорд
...
Вулверхэмптон
1 1.95 X 3.60 2 4.05
Через 8 ч. 10 мин.

«Арсенал» сохраняет интерес к вингеру «Вулверхэмптона» Педру Нету. По информации от Gunner Blog, главный тренер «канониров» Микель Артета всё ещё рассчитывает заполучить в свою команду португальского вингера.

При этом источник сообщает, что «Арсенал» вряд ли сможет оформить трансфер в январе. Дело в том, что в приоритете у клуба усиление других позиций. Зимой «канониры» в первую очередь хотят приобрести нового опорного полузащитника.

Напомним, 23-летний Нету ранее мелькал на радарах и у других топ-клубов Английской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата португальский футболист отметился одним голом и семью результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
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БРЕНТФОРД ВУЛВЕРХЭМПТОН
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