«Арсенал» сохраняет интерес к Педру Нету

«Арсенал» сохраняет интерес к вингеру «Вулверхэмптона» Педру Нету. По информации от Gunner Blog, главный тренер «канониров» Микель Артета всё ещё рассчитывает заполучить в свою команду португальского вингера.

При этом источник сообщает, что «Арсенал» вряд ли сможет оформить трансфер в январе. Дело в том, что в приоритете у клуба усиление других позиций. Зимой «канониры» в первую очередь хотят приобрести нового опорного полузащитника.

Напомним, 23-летний Нету ранее мелькал на радарах и у других топ-клубов Английской премьер-лиги. В нынешнем розыгрыше чемпионата португальский футболист отметился одним голом и семью результативными передачами.