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Гвардиолу могут увести из «Манчестер Сити»

27 Декабря 2023 • 12:00 Комментировать (1)

Сборная Бразилии подыскивает топ-тренера. По сведениям журналистов Todofichajes, южноамериканцы изначально были нацелены на рулевого мадридского «Реала» Карло Анчелотти, однако сейчас готовы рассмотреть кандидатуру другого звездного специалиста.

В поле зрения пятикратных чемпионов мира находится главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола. Срок действующего контракта 52-летнего испанца с «горожанами» истекает в конце июня 2025 года.

Бразильцы неудачно стартовали в отборочном раунде чемпионата мира – 2026. После шести туров команда набрала семь очков и занимает шестое место в таблице.

ФИФА может отстранить сборную Бразилии от всех турниров

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Манчестер Сити Сборная Бразилии Хосеп Гвардиола ещё теги
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