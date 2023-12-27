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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Тен Хаг высказался о дебютном голе Хёйлунна в АПЛ

27 Декабря 2023 • 11:37 Комментировать
Манчестер Юнайтед
3:2
Астон Вилла

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг высказался о о дебютном голе нападающего Расмуса Хёйлунна в Английской премьер-лиге.

Вчера, 26 декабря, датчанин забил победный мяч в матче 19-го тура Английской премьер-лиги против «Астон Виллы» (3:2).

Специалист отметил, что форвард является выносливым и решительным, и это то, что ему нужно. 

«Я уверен, что это лишь первый его гол из многих», - приводит слова тен Хага пресс-служба «Манчестер Юнайтед».

Стоит отметить, что 20-летний футболист за шесть игр на групповом этапе Лиги чемпионов отметился пятью забитыми мячами. 

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