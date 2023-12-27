«Манчестер Юнайтед» - лучший клуб АПЛ в Boxing Day

«Манчестер Юнайтед» одержал волевую домашнюю победу над бирмингемской «Астон Виллой» в поединке 19-го тура Премьер-лиги. Манкунианцы выиграли со счетом 3:2.

«Красные дьяволы» являются лучшим клубом чемпионата Англии в Boxing Day с момента основания АПЛ в 1992 году. Манкунианский гранд набирает в среднем 2,5 балла за матч. На счету «Манчестер Юнайтед» 22 победы в 28 играх. Кроме того, «МЮ» забивает больше всех – 2,64 гола в среднем за поединок.

После 19 туров подопечные Эрика тен Хага поднялись на шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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