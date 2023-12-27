Экс-игрок сборной Англии: «Зинченко - проблема «Арсенала» на поле»

Экс-футболист сборной Англии Майкл Грей критически высказался в адрес украинского защитника Александра Зинченко, выступающего за лондонский «Арсенал».

«Зинченко – проблема «Арсенала» на футбольном поле. Он сильно страдает в дуэлях один на один из-за недостатка в скорости. Это мы увидели в противостоянии с Салахом», - передает слова Грея портал Talksport.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Англии Зинченко провел 17 поединков, в которых отметился голом и ассистом. После 18 матчей «Арсенал» занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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