«Челси» предлагал 100 миллионов евро за нападающего «Реала»

Нападающий мадридского «Реала» Родриго был трансферной целью лондонского «Челси» минувшим летом. Об этом информируют журналисты Ok Diario.

Как сообщает источник, руководство «пенсионеров» хотело переманить бразильского игрока, однако сделка сорвалась. Англичане предлагали за трансфер Родриго 100 миллионов евро, но мадридская сторона ответила отказом.

Бразилец выступает за «королевский» клуб с лета 2019 года. Срок контракта между сторонами истекает по завершении сезона-2027/2028.

В текущем розыгрыше Ла Лиги Родриго забил семь голов и сделал четыре ассиста в 18 играх.