«Челси» готов отпустить Галлахера зимой за 60 миллионов евро

Лондонский «Челси» в январе будет готов расстаться со своим полузащитником Конором Галлахером. По информации от журналиста Лиама Туоми, «синие» согласятся на продажу, если получат предложение в размере минимум 60 миллионов евро.

Напомним, у Галлахера летом 2025 года истекает контракт. Главным претендентом на Конора считается другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», который активно ищет усиление в полузащиту.

Галлахер в этом сезоне отдал 4 результативные передачи в Английской премьер-лиге. Конор является третьим капитаном «Челси» после защитников Риса Джеймса и Бена Чилуэлла.