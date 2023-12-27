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«Челси» готов отпустить Галлахера зимой за 60 миллионов евро

27 Декабря 2023 • 11:03 Комментировать
Челси
...
Кристал Пэлас
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Через 10 ч. 17 мин.

Лондонский «Челси» в январе будет готов расстаться со своим полузащитником Конором Галлахером. По информации от журналиста Лиама Туоми, «синие» согласятся на продажу, если получат предложение в размере минимум 60 миллионов евро.

Напомним, у Галлахера летом 2025 года истекает контракт. Главным претендентом на Конора считается другой лондонский клуб – «Тоттенхэм», который активно ищет усиление в полузащиту.

Галлахер в этом сезоне отдал 4 результативные передачи в Английской премьер-лиге. Конор является третьим капитаном «Челси» после защитников Риса Джеймса и Бена Чилуэлла.

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