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Тен Хаг раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Астон Виллой»

27 Декабря 2023 • 10:37 Комментировать

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о том, что сказал своим подопечным в перерыве поединка 19-го тура чемпионата Англии против бирмингеской «Астон Виллы».

«Я сказал, что наша команда способна победить любого соперника, если покажет свою лучшую игру. Нужно верить в это, даже когда проигрываешь со счетом 0:2. Это не имеет значения. Не сдавайтесь и проявите характер. В этом матче мои игроки показали свой характер», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

После 19 проведенных туров «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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