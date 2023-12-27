Тен Хаг раскрыл, что сказал игрокам в перерыве матча с «Астон Виллой»

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поведал о том, что сказал своим подопечным в перерыве поединка 19-го тура чемпионата Англии против бирмингеской «Астон Виллы».

«Я сказал, что наша команда способна победить любого соперника, если покажет свою лучшую игру. Нужно верить в это, даже когда проигрываешь со счетом 0:2. Это не имеет значения. Не сдавайтесь и проявите характер. В этом матче мои игроки показали свой характер», - передает слова нидерландского специалиста портал Goal.com.

После 19 проведенных туров «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице.