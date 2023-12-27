Почему «Манчестер Юнайтед» до сих пор не уволил Эрика тен Хага

Вопрос потенциальной отставки Эрика тен Хага с поста главного тренера «Манчестер Юнайтед» обсуждается давно, тем более что команда выдала худшую первую половину сезона со времён чемпионата-1930/31. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» объясняет, почему нидерландец до сих пор занимает свой пост.

Появление нового собственника

«Манчестер Юнайтед» прямо сейчас находится в переходном состоянии. Буквально на днях наконец-то была завершена сделка по приобретению 25% акций компанией INEOS, которую возглавляет Джим Рэтклифф. Хотя у нового собственника не мажоритарная доля, именно он будет управлять клубом. Очевидно, что сделка готовилась долго, и в этой ситуации принимать оперативные меры было сложно.

Учитывая, что именно компания Рэтклиффа будет управлять клубом, было бы крайне неправильным шагом менять тренера до их прихода. Теперь же новая группа топ-менеджеров может спокойно предпринимать те шаги, которые посчитает нужными. Возможно, это будет Грэм Поттер, возможно, кто-то иной. Однако теперь новые собственники не окажутся в ситуации, когда есть тренер, который только-только пришёл, уволить которого было бы шагом импульсивным.

Финансовый вопрос

В продолжение прошлого тезиса есть ещё вопрос финансов. У Эрика тен Хага действует контракт до 2025 года, по которому он зарабатывает порядка 10,3 миллиона евро в год. Иными словами, увольнение нидерландца прямо сейчас обойдётся «МЮ» примерно в 17,2 миллиона евро. При этом тут же надо будет вложить в зарплату его сменщика, что увеличит расходы клуба.

В то же время «красные дьяволы» лишились призовых от участия в плей-офф Лиги чемпионов, которые были заложены в бюджет. Более того, «МЮ» не попал даже в Лигу Европы, что ещё более усугубило ситуацию. Дополнительные убытки клуба могли отразиться негативно на продажной цене тех самых 25% акций, а также ещё больше связать руки спортивному блоку, который приведёт Рэтклифф. Соблюдение требований финансового фэйр-плей ведь никто не отменял.

Эффект Артеты

Вполне вероятно, что в «МЮ» просто не хотят спешить с заменой тренера. Когда речь заходит об Эрике тен Хаге, никто не спорит с тем, что в «Аяксе» нидерландец ставил умный футбол, а для этого нужно время. «Красные дьяволы» довольно сильно обновляются, и кажется, что наставник пытается нащупать свой футбол. Добавим к этому ролевую модель в виде Микеля Артеты. Испанец в «Арсенале» мучился полтора года, и многие уже призывали его уволить. Однако руководство клуба верило в Артету, и теперь получает за это результат.

Эрик тен Хаг в минувшем сезоне завоевал первый трофей «МЮ» за шесть лет. Кубок лиги не самый статусный приз, но всё же. А ещё были финал Кубка Англии и третье место в Премьер-лиге. Более того, в какой-то момент даже просчитывались варианты, при которых «манкунианцы» могут вмешаться в борьбу за титул. Даже по ходу этого сезона возникали моменты, когда казалось, что дела должны пойти в гору. Возможно, что в руководстве «МЮ» пока ждут и верят, что нидерландцу под силу всё исправить.

Боксинг-дэй

Вполне вероятно, что отставка Эрика тен Хага случится уже в ближайшее время, как только завершится традиционный боксинг-дэй. Менять тренера в период, когда один матч следует за другим, и отсутствует возможность подготовиться, не самый хороший вариант. По его окончании любой тренер получит команду с возможностью её готовить в недельном цикле, учитывая вылет из еврокубков. Тогда уже и можно приглашать нового наставника, чтобы не бросать его в самое пекло.

Если даже Эрик тен Хаг сохранит свой пост к январю, многое о его перспективах скажет зимнее трансферное окно. Если клуб будет осуществлять сделки всё так же с оглядкой на пожелания нидерландца, то его перспективы сохранить пост будут немалыми. Если же «МЮ» начнёт вести более независимую политику, то тренер может быть уволен в любой момент.

Роман Андреев