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Тен Хаг оценил игру Рэшфорда

27 Декабря 2023 • 09:50 Комментировать

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Маркуса Рэшфорда в поединке 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы». Манкунианцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

«Я считаю, что Маркус хорошо проявил себя. Но он болел в течение некоторого временного отрезка. Поэтому мы хотели задействовать Гарначо. Этот парень заслуженно выходит на поле. Очень хорошо, когда в команде есть конкуренция», - приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд Эрик тен Хаг ещё теги
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