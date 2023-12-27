Тен Хаг оценил игру Рэшфорда

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг прокомментировал игру нападающего Маркуса Рэшфорда в поединке 19-го тура чемпионата Англии против «Астон Виллы». Манкунианцы одержали волевую победу со счетом 3:2.

«Я считаю, что Маркус хорошо проявил себя. Но он болел в течение некоторого временного отрезка. Поэтому мы хотели задействовать Гарначо. Этот парень заслуженно выходит на поле. Очень хорошо, когда в команде есть конкуренция», - приводит слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных дьяволов».

После 19 туров «Манчестер Юнайтед» набрал 31 очко и занимает шестое место в турнирной таблице Премьер-лиги.