Клопп установил рекорд АПЛ

В поединке 19-го тура Английской премьер-лиги «Ливерпуль» отпраздновал выездную победу над «Бёрнли» со счетом 2:0.

Как информирует OptaJoe, мерсисайдский гранд выиграл все шесть матчей под руководством немецкого специалиста, что является лучшим результатом в истории турнира.

Благодаря вчерашнему успеху мерсисайдский коллектив набрал 42 балла и занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Подопечные Клоппа опережают идущий вторым «Арсенал» на два очка.

Следующий матч «Ливерпуль» проведет против «Ньюкасла» на «Энфилде» 1 января.