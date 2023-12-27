Фернандеш прокомментировал дебютный гол Хёйлунна в АПЛ

Полузащитник «МЮ» Бруну Фернандеш прокомментировал дебютный гол нападающего команды Расмуса Хёйлунна в Премьер-лиге. Скандинав отметился забитым мячом во вчерашней встрече против бирмингемской «Астон Виллы».

«Вся команда рада за Хёйлунна. Также мы довольны тем, что его мяч стал победным. Нам очень нужны были эти три очка. Расмус горит желанием, ему нужно забивать больше голов. Впереди у него будет еще много чего хорошего», - передает слова португальского хавбека BBC Sport.

По итогам 19 туров чемпионата Англии «красные дьяволы» набрали 31 очко и занимают шестое место в турнирной таблице. Манкунианцы отстают от идущего пятым «Манчестер Сити» на три балла.