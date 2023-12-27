Рэтклифф хочет сократить 300 рабочих мест в «Манчестер Юнайтед»

Бизнесмен Джим Рэтклифф, который недавно стал совладельцем «Манчестер Юнайтед», принял решение о сокращении 300 рабочих мест в манкунианском клубе. Об этом рапортуют журналисты The Guardian.

Новый руководитель попросил аудиторов оценить структуру и расходы «красных дьяволов» с целью проведения оптимизации. Джим хочет сократить штаб из 1000 человек на 25-30 процентов.

Ранее стало известно, что Рэтклифф стал владельцем 25% акций «Манчестер Юнайтед».

В последнем поединке «красные дьяволы» на домашнем стадионе принимали бирмингемскую «Астон Виллу». Манкунианцы одержали волевую победу со счетом 3:2. После 19 туров команда Эрика тен Хага занимает шестое место в таблице.